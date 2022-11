Come ogni big match che si rispetti, ildi domenica sera trasarà un concentrato di duelli, di sfide nella sfida, di "scontri" tra campioni parimenti intenzionati a lottare per la vittoria della propria squadra. Uno di quelli più interessanti sarà sicuramente quello tra Dusane Lautaro, con l'attaccante bianconero che, salvo colpi di scena, è pronto a rimettersi a disposizione di Massimilianodopo il problema fisico che lo ha costretto a dare forfait anche per il match di Champions League contro il PSG.- 10, finora, le partite di Serie A giocate dal serbo, 2 in meno rispetto all'argentino che è un intoccabile per Simone Inzaghi. Entrambi, però, sono a quota, con Vlahovic che ha collezionato un assist contro i due di Lautaro. Il centravanti della Juve, stando alla percentuale di, risulta più pericoloso rispetto al classe 1997 dell'Inter (46 vs. 43), eppure il tasso diè inferiore per il numero 9 bianconero (4,3 vs. 5,9). Tutti numeri che, chiaramente, possono raccontare solo parzialmente i due giocatori e il loro talento, ma che descrivono bene la bellezza dela cui si assisterà domenica sera all'Allianz Stadium. I tifosi bianconeri, da parte loro, sperano di ritrovare il miglior Vlahovic, così da aggrapparsi a lui per conquistare una vittoria che sarebbe fondamentale.