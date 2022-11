Cinque scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe per il tecnico della Juventus. Due Coppe Italia e tre Supercoppe per Inzaghi, divise tra l'Inter e la LazioBasti pensare alle due della passata stagione, vinte entrambe dai nerazzurri. Ecco perché la super sfida di domenica all'Allianz StadiumRimanendo al confronto tra i due,In particolare, il dato delle finali è emblematico. Su quattro gare che assegnavano un trofeo, solo una volta la Juventus di Allegri ha avuto la meglio sulla squadra di Inzaghi. E prima delle sconfitte recenti in Coppa Italia e Supercoppa,perché il bilancio complessivo rimane a favore di Allegri. Su 13 incontri,Il trend però è chiaro, non solo tra i due allenatori ma anche tra Juventus ed Inter. Da già troppo tempo, la Juve non supera i rivali storici. Una vittoria domenica, per invertire la tendenza e regalare una rivincita anche ad Allegri.