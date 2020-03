Pauloè stato l'uomo copertina del derby d'Italia vinto dalla Juventus contro l'Inter per 2 a 0. Ed il sigillo messo a segno dalla Joya, oltre ad essere decisivo, è stato anche un vero e proprio diamante. Lo stesso che, Dybala, ha voluto condividere su Instagram, per celebrare il successo: significativo anche lo scatto scelto per il post, in cui il 10 bianconero viene immortalato nel momento esatto della finta, con il mancino, che ha messo a sedere l'intera difesa dell'Inter. Così, sono arrivate anche le risposte dei compagni di squadra, con Carlo, su tutti, che ha voluto fare i complimenti a Dybala: "Come mi fai volare!" ha scritto il portiere bianconero. "La Joya" invece, è il commento di, mentre Merihha scritto: "Joga muito".