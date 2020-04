1









L’ultimo derby d’Italia tra Juventus ed Inter ha visto i bianconeri dominare i nerazzurri per 2-0. Più o meno lo stesso copione che ha visto Paratici soffiare Dejan Kulusevski dalle grinfie di Marotta nel mercato di gennaio. In estate si prospettano altri duelli: Tonali, Chiesa e Castrovilli, tutto nel proprio recinto di casa, la Serie A, ma non solo. Infatti, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, l’ennesimo atto tra Juventus ed inter si giocherà anche per Ousmane Dembelé, attaccante classe ’97 del Barcellona che quest’anno si è gravemente infortunato al tendine del bicipite femorale della gamba destra.