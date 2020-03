Antonio Conte prepara la trasferta di domani sera, da ex, all'Allianz Stadium contro la Juventus nel big match della 26a giornata rimandato a domani a causa del Coronavirus che in questi giorni sta condizionando l'intero Paese. Ancora un paio di dubbi per l'allenatore dell'Inter alla vigilia della partita: uno è in difesa, dove Bastoni e Godin si giocano il posto da titolare vicino a Skriniar e De Vrij con l'ex Parma favorito sull'uruguaiano; l'altro è sulla fascia, con D'Ambrosio in vantaggio su Candreva per contenere le accelerazioni di Ronaldo. A riportarlo è Tuttosport.