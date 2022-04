I punti in palio, Tevez e ovviamente lo Stadium. Che Stadium. Questa sera potrebbe tornare la bolgia a Torino: due anni dopo il derby d'Italia, giocato a porte chiuse per le restrizioni causa Covid, l'impianto torna ad aprirsi a tutti. Proprio dopo Juve-Inter del 2020, si torna al 100% di capienza, un altro Juve-Inter che però ha il sapore di una libertà "vigilata": restano le mascherine, resta l'accortezza, resta la sensazione di dover ancora uscire da un momento totalmente drammatico.



L'ULTIMO SFORZO - Tuttosport parla di "miedo escenico", in stile Bernabeu. Arriverà questa sera a Torino? Il tricolore sembra troppo lontano per pensarci davvero, almeno da parte della Juventus. Sarà la prima di Dybala da separato in casa, almeno ufficialmente; ci sarà Tevez sugli spalti, l'uomo di cui proprio Paulo ha preso il posto nello scacchiere di Allegri. Sarà un ritorno alla normalità, con l'ambizione più alta possibile. E tanti vip sugli spalti: Federica Pellegrini, Alessandro Cattelan, Linus e Nicola Savino, Khaby Lame, Laura Chiatti. Tutti gli ingredienti per una grande serata di sport e di calcio.