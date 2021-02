1









Alla vigilia della gara con l'Inter di Coppa Italia Andrea Pirlo è alle prese con le condizioni di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero ha accusato un problema muscolare che apparentemente sembrerebbe non grave, come ha detto lo stesso giocatore, ma nella giornata di oggi verrà valutato per capire se potrà scendere in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia domani contro i nerazzurri. Sicuro del posto da titolare è Matthijs de Ligt, che prenderà il posto di Chiellini.