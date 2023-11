DaLa Juve, dopo la pausa per le Nazionali, torna in campo in Serie A con un grande match: domencia 26 novembre, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium va in scena Juventus-Inter.DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVE-INTER?Juve-Inter verrà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN.COME ARRIVANO JUVE E INTERSia la Juve che l'Inter hanno accolto la pausa con una vittoria. Successo 2-1 sul Cagliari per i bianconeri, con le firme di Rugani e Bremer, 2-0 invece per i nerazzurri sul Frosinone (Dimarco e Calhanoglu). La classifica recita Inter 31 punti, Juve 29 punti. Prima contro seconda.