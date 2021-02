Adesso testa e pensieri sono rivolti al big match contro la Roma in programma alle 18 di oggi, ma sullo sfondo, c’è sempre il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La Juventus ha espugnato San Siro per 2-1 nel march di andata, adesso dovrà difendere il vantaggio martedì 9 febbraio, tra le mura dello Stadium. Il derby d’Italia, in programma alle 20.45, sarà trasmesso in diretta esclusiva dalla Rai, dunque la sfida sarà visibile su Rai Uno e in streaming sulla piattaforma Rai Play.