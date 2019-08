Your browser does not support iframes.

Tra campo e mercato, è un agosto rovente per il calcio italiano e la Juventus non può che esserne assoluta protagonista. Tuttosport, a proposito dei bianconeri, titola: "Doppia sfida", in riferimento all'Inter di Antonio Conte e Mauro Icardi. Dalla Spagna, intanto, Marca esalta l'Atletico Madrid per la vittoria nella Liga, mentre As si dice preoccupato per il momento del Real. Dalla Francia, L'Equipe esalta il Paris Saint-Germain, che vince per 4-0 in Ligue 1 contro il Tolosa.



