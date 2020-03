La Lega Calcio ha deciso e, dopo tanta attesa, è arrivata l'ufficialità sulle partite del week-end, in cui si giocheranno le sei partite che non sono state disputate lo scorso. Così, spazio anche al Derby d'Italia, con Juventus e Inter che, finalmente, scenderanno in campo domenica alle 20.45. Ecco tutte le partite nel nuovo calendario fissato per domenica: si parte a mezzogiorno con Parma-Spal, mentre resta ancora da definire Sassuolo-Brescia.



Le partite - 26ª Giornata

domenica: 12.30 Parma-Spal

15.00 Milan-Genoa e Sampdoria-Verona

18.00 Udinese-Fiorentina

20.45 Juventus-Inter (Sky)

lunedì: 18.00 Sassuolo-Brescia



Sono stati anche definiti i recuperi per la giornata precedente, la 25​ª. Resta ancora da decidere quando si recupererà Inter-Sampdoria. Ecco il comunicato:



Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 ATALANTA – SASSUOLO (SKY)

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 HELLAS VERONA – CAGLIARI (DAZN) (anziché mercoledì 11 marzo 2020 ore 15.00)

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 TORINO – PARMA (SKY) (anziché mercoledì 11 marzo 2020) (*) la gara INTER – SAMPDORIA sarà riprogrammata nella prima data utile.