Sono già due i Derby d'Italia diretti da Daniele Doveri, scelto come arbitro per la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Inter, in programma questa sera a San Siro. Il suo bilancio dei risultati è perfettamente in pari, con una vittoria a testa per le due squadre. Il primo successo è quello bianconero, risalente al 16 maggio 2015: 1-2 in rimonta con un rigore a siglare il momentaneo pareggio. La vittoria nerazzurra è invece più recente: 2-0 il 17 gennaio di un anno fa, con i gol dell'ex Vidal e di Barella.