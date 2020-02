Juventus-Inter non è una partita di poco conto. Non è mai una partita da poco, ma in questa stagione vale tantissimo. La posta in palio è lo scudetto. Un successo avvicinerebbe l'obiettivo di entrambe le squadre. Gli analisti danno favorita la squadra di Sarri: la vittoria è quotata 2,25. Una vittoria nerazzurra vale 3,20, mentre un pareggio dove a goderne sarebbe la Lazio di Simone Inzaghi (alle spalle dei bianconeri primi in classifica) è dato a 3,30. Se da una parte c'è Cristiano Ronaldo a dettare i favori del pronostico dall'altra c'è il bomber Romelu Lukaku che potrebbe regalare ad Antonio Conte i tre punti. Gli analisti vedono una rete del belga a 2,20, con il portoghese anche in questo caso leggermente favorito a 1,65, secondo Agipronews.