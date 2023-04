Sarà Davidea dirigere il match di domani sera all'Allianz Stadium tra, valido per la semifinale di andata di. Come assistenti arbitrali l'AIA ha designato Costanzo e Passeri, mentre come quarto uomo Marco Guida. Al Var, infine, ci sarà Aleandro Di Paolo coadiuvato da Dionisi. Il fischio d'inizio della sfida è previsto alle 21.00.