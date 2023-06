La Juventus, come anticipato qualche giorno fa, è interessata a Alan Matturro, difensore uruguaiano classe 2004 che il Genoa ha portato in Italia lo scorso gennaio. Il giovane talento si è messo in mostra con l'Uruguay nel Mondiale under 20, vinto proprio dalla sua nazionale. Il Genoa versò sei mesi fa nelle casse del Defensor Sporting 3 milioni di euro. Una cifra che, malgrado le sole due presenze collezionate nella seconda parte del campionato di B appena concluso e vinto dai rossoblù, oggi appare già lievitata. Come riferisce Tuttosport, anche l'Inter, che aveva provato ad ingaggiarlo già a gennaio, è sul giocatore.La Juve ha però due vantaggi, il primo è che ci sono diversi discorsi aperti con il Genoa: e poi c'è il fattore Next Gen. La Juve infatti potrebbe decidere di trattenerlo facendolo partire dalla seconda squadra per poi inserirlo gradualmente.