All’inizio del campionato, Juventus-Inter era il duello che doveva assegnare lo Scudetto. Adesso, alla 31^ giornata, rischia di essere la sfida delle grandi deluse. I bianconeri non sono mai stati veramente in lotta per il titolo e, per stessa ammissione di Allegri, non lo sono neppure adesso, dopo la lunga rimonta. I nerazzurri hanno dilapidato un vantaggio enorme e, per la prima volta dopo parecchi mesi, non sono più i favoriti per il titolo. In un momento non proprio esaltante per il calcio italiano, aggravato dalla recente eliminazione agli ottavi di Champions di entrambe, le due storiche rivali si apprestano ad affrontarsi per il Derby d’Italia che i bookies vedono all’insegna del massimo equilibrio.



Allo Stadium c’è aria di pari, per la gioia del Milan. Juventus-Inter è uno dei big match della 31^ giornata, insieme ad Atalanta-Napoli. Due gare equilibrate che potrebbero permettere al Milan di approfittarne e tentare la fuga decisiva. Bianconeri e nerazzurri scenderanno in campo con la consapevolezza di giocarsi l’ultima chance di restare in corsa. La squadra di Allegri è arrivata alla sosta molto meglio di quella di Inzaghi, avendo recuperato ben sette punti nelle ultime cinque gare, e può ora tentare anche il sorpasso, ipotesi impensabile per lunghi mesi (anche se rimane sempre l’incognita del match che l’Inter deve recuperare a Bologna). Come detto, i bookmakers prevedono equilibrio totale. Per Betclic la quota vittoria della Juve è fissata a 2.79 (2.75 per Sisal), mentre quella dei Campioni d’Italia è a 2.54.



Sul fronte risultato esatto, ce n’è uno che per Betclic sovrasta gli altri: è l’1-1, lo stesso uscito nel match di San Siro, la cui quota è fissata a 6.75. La vittoria di misura dell’Inter è pagata a 9.75, quella della Juventus a 10.5.



Sfida tra grandi bomber. La storia del Derby d’Italia è piena di grandi attaccanti che hanno lasciato il segno sulla partita con le loro prodezze. Quello di domenica sarà il primo Juventus-Inter di Vlahovic: l’attaccante serbo ha approfittato della sosta per recuperare da un acciacco e ha una gran voglia di aggiungere il suo nome alla saga. Betclic quota a 2.5 una sua rete. Quello di domenica sarà anche il primo Juventus-Inter allo Stadium per Dzeko. Il bosniaco non è nuovo a far male ai bianconeri e l’ha fatto anche all’andata. Un’altra sua marcatura è quotata a 3.25.