Matthijs de Ligt rischia di saltare il big match tra Juve e Inter in programma domenica 1 marzo allo Stadium. Il difensore olandese, infatti, è diffidato e in caso di cartellino contro la Spal sabato sarebbe automaticamente squalificato per il big match dello Stadium che deciderà una bella fetta della lotta scudetto. Anche nell'Inter c'è un diffidato d'eccezione, si tratta di Antonio Conte che ha già ricevuto quattro cartellini in questa stagione. Anche lui, contro la Samp, dovrà stare attento a non incappare in cartellini.