Danilo è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv a pochi minuti dall'inizio del match decisivo tra Juventus e Inter. Queste le sue parole: "Dobbiamo fare una partita come si deve, è decisiva, dobbiamo vincere per forza al di là della tattica. Ci vanno orgoglio e grinta, dobbiamo scendere in campo con queste, si deve vincere per forza. Lotta e orgoglio, con il Sassuolo abbiamo fatto vedere l'orgoglio di indossare questa maglia. Non abbiamo fatto tutto quello che volevamo ma si vince anche difendendo!"