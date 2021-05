Dal sito ufficiale della Juventus: "L'ultimo Juventus-Inter è stato vinto dai bianconeri e per quanto sia passato più di un anno abbiamo ancora negli occhi la magia di Paulo Dybala che ha determinato il 2-0. Una delle reti più belle del 10 argentino, una creazione tutta mancina, collocabile in una galleria di gol che hanno riempito la storia del Derby d'Italia. 2016-17 JUAN CUADRADO - Proprio come in questo campionato, Juventus-Inter nel 2016-17 è la partita successiva a quella di Reggio Emilia con il Sassuolo. A deciderla è una prodezza di Juan Cuadrado, straordinario nel coordinarsi perfettamente raccogliendo una respinta dal limite. Un destro fulminante, imparabile, scagliato poco prima dell'intervallo: basta e avanza per guadagnare 3 punti in classifica. 2010-11 ALESSANDRO MATRI - 2010-11, Juventus-Inter si gioca alla sesta giornata di ritorno. L'andamento del torneo ha delineato già posizioni che non muteranno più, con i nerazzurri inutilmente all'inseguimento del Milan e i bianconeri distanti dal vertice. Eppure, l'orgoglio della Signora fa la differenza nello scontro diretto. La rete della vittoria la firma Matri: mentre tutti si aspettano l'intervento di Toni, Alessandro è bravo ad anticipare e colpire di testa. 1996-97 ZINEDINE ZIDANE - I fuoriclasse non tradiscono negli appuntamenti che contano e il Derby d'Italia è la gara perfetta per presentare il proprio biglietto da visita. É quanto fa Zidane alla sesta giornata del suo primo campionato in Italia. Dopo alcune apparizioni che non chiariscono né il suo spessore tecnico, né quale sia la migliore collocazione tattica dove valorizzare il suo talento, in Juventus-Inter Zizou si sblocca definitivamente realizzando la sua prima rete in Serie A con un sinistro che sorprende Pagliuca. 1984-85 MASSIMO BRIASCHI - 1984-85: la Juve deve vendicare una dura sconfitta patita all'andata a San Siro. Ci riesce in una partita frizzante, con gli ospiti in vantaggio con Altobelli e i padroni di casa bravi a rovesciare il risultato con le reti di Tardelli e Boniek. A 3 minuti dal novantesimo Briaschi mette a segno il punto del definitivo 3-1 con un tocco semplice a porta vuota, un gol confezionato da Platini. 1971-72 FRANCO CAUSIO - Segnare una tripletta in Juventus-Inter è un evento che definisce un campione e non è certo frequente. Tanto è vero che l'ultima volta che si è verificato risale al 23 aprile 1972 e l'autore è Franco Causio, per un rotondo 3-0 che ha anche un peso non indifferente nella corsa scudetto. Il Barone ha 23 anni e l'exploit gli vale la prima convocazione in azzurro: il sabato successivo farà il suo debutto in Nazionale in Italia-Belgio."