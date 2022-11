Come racconta Gazzetta, Juventus-Inter è il. Sì, ma è un derbyno o un derbone? Tutte e due le cose. Derbyno perché bisogna rinculare di 18 anni per ritrovare un incrocio tra le due squadre così distanti dalla vetta: 8 punti l’Inter, 10 la Juve (diventati virtualmente 11 e 13 con la vittoria del Napoli nell’anticipo di Bergamo). Correva il lontano, 4 aprile. La Juve di Lippi inseguiva da 9 lunghezze il Milan capolista. L’Inter di Zac, inabissata a -23, vinse 3-2 a San Siro. Poi sarebbero arrivati i 5 scudetti nerazzurri (2006-10) e i 9 bianconeri (2012-20) e ci saremmo abituati a vedere almeno una delle due in zone di potere.