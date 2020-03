5









Il coronavirus ha bloccato La Serie A e non solo. Tutte le competizioni sono state messe in stand by in attesa di capire se e come si riprenderà a giocare. Intanto i giorni passano e il mercato si avvicina, potrebbe subire delle variazioni e rimanere aperto più tempo rispetto ai classici mesi di luglio e agosto come avviene sempre nella sessione estiva. Nuovi obiettivi da puntare, nuove trattative da mettere in piedi e nuove sfide per superare la concorrenza. Dell'Inter sopratutto: sono tanti gli obiettivi in comune tra i due club.



