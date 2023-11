Come facilmente prevedibile, lo scontro diretto tra Juventus ed Inter, terminato 1-1, ha segnato il nuovo record di ascolti stagionali per il campionato di Serie A. Il Derby d'Italia ha totalizzato più di 2,1 milioni di spettatori, stabilendo il nuovo primato della partita più vista su Dazn per questa stagione 2023/2024; si posiziona davanti a Milan-Juve della nona giornata (1,9 milioni) e Inter-Roma della decima giornata (1,7 milioni).