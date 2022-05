Dal sito ufficiale della Juventus:



"Quella di mercoledì sera sarà la gara numero 34 tra Juventus e Inter in Coppa Italia. Una sfida che ha una lunghissima tradizione, iniziata nel lontano 1936, che ha diversi momenti significativi per la Signora (nella foto l'esultanza di Morata per il passaggio del turno nel 2016 avvenuto a San Siro).



DOPPIO CR7



L'ultimo precedente di Juventus-Inter in Coppa Italia è relativo all'anno scorso ed è stato un passaggio decisivo per arrivare alla vittoria finale. I bianconeri riescono a prevalere nel doppio confronto grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo a San Siro, che annulla gli effetti del vantaggio di Martinez. Lo 0-0 dell'Allianz Stadium garantisce l'approdo all'ultimo atto della manifestazione.



SI DECIDE AI RIGORI



Un altro doppio confronto che regala alla Juve il biglietto per la finale avviene nel 2004. Risultati in fotocopia, prima a Torino e poi a Milano: 2-2. A determinare chi passa sono i calci di rigore. Dei 10 che vanno al dischetto, solo uno commette un errore: è uno degli ex della sfida, Christian Vieri, ipnotizzato da Antonio Chimenti.



BAGGIO AI SUPPLEMENTARI



Anche nel decennio precedente la Juve approda in finale superando nel percorso i rivali nerazzurri, incrociati ai quarti. Stavolta sono i supplementari a trovare l'eroe decisivo: è Roberto Baggio, autore di una doppietta: a San Siro il 10 bianconero rovescia l'1-0 dei padroni di casa che aveva annullato l'identico risultato maturato al Delle Alpi con una rete di Paolo Di Canio.



LA SERATA DI PRANDELLI



Novembre 1979: foto di un abbraccio di gruppo dei bianconeri, mentre di spalle il libero nerazzurro Bini va verso la ripresa del gioco. É la grande serata di Cesare Prandelli: nel 2-1 a Milano è lui ad aprire le marcature e a propiziare anche la rete della vittoria con una conclusione che trova la deviazione di Occhipinti.



DA UN ROVESCIO ALL'ALTRO



Juventus-Inter del 1973: si gioca alla fine di giugno, in orario pre-serale, con fischio d'inizio alle 18.30. All'intervallo i bianconeri sono sotto, al gol di Causio hanno risposto Mazzola e Boninsegna. Non è che il primo rovescio della situazione: il secondo avviene nella ripresa con il pareggio di Longobucco e la doppietta di Anastasi negli ultimi 5 minuti: la Juve vince 4-2."