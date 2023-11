Restano ancora forti dubbi sulla presenza di Juannel big match di domenica tra. Il colombiano, grande ex della gara, non offre alcuna garanzia in merito al suo rientro, essendo ancora alle prese con problemi fisici, ma proverà a stringere i denti per non perdersi la sfida all'Allianz Stadium in cui avrà l'occasione di ritrovare i suoi ex compagni. La decisione definitiva su di lui sarà presa solo nei prossimi giorni, in base alle sue sensazioni e all'evoluzione di quel dolore che al momento lo sta parecchio limitando nella corsa.