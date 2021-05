Juan Cuadrado sa come si fa male all'Inter. Se con un siluro da fuori area, meglio ancora. Il terzino colombiano permette alla squadra di Pirlo di andare al riposo all'Allianz Stadium in vantaggio per 2-1. Ed è proprio lui a essere intervistato da Sky Sport a bordocampo al fischio finale del primo tempo. Un commento a caldo dopo aver segnato. Queste le parole di Cuadrado: "Ero fiducioso, da tanto tempo lavoravo e cercavo la via della rete, ho visto quella palla lì, ci ho creduto e ho calciato. Grazie a Dio la palla è entrata, un gol meritato".