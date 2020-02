Dal campo al mercato. Lo scontro tra Juventus e Inter ormai è totale e non risparmia nessun aspetto del gioco, dal calcio giocato alle trattative. Secondo quanto riporta Tuttosport, un altro terreno di scontro potrebbe essere anche quello relativo a Mauro Icardi. L'attaccante argentino può restare al Psg che ha in mano un diritto di riscatto fissato a 70 milioni. I contatti tra Juve e Wanda, però, sono continui e la scelta sulla permanenza a Parigi, in caso di volontà di riscatto, spetta comunque al calciatore. Se la Juve riuscirà a convincerlo a non firmare coi parigini Marotta perderebbe i 70 milioni del riscatto e sarebbe costretto a trovare un nuovo acquirente, magari proprio la Juve.