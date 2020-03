Maurizio Sarri è soddisfatto dei primi minuti della gestione del gioco contro l'Inter; in particolare è contento di come la Juventus sta facendo girare il pallone, un punto sul quale negli ultimi giorni l'allenatore bianconero ha battuto molto con la squadra. Secondo Sky Sport, Sarri si è raccomandato condi non far fare a Bastoni cambi di gioco che rischiano di mettere in difficoltà la difesa bianconera. Il brasiliano è stato lanciato a sorpresa da titolare nel tridente d'attacco, con Cuadrado che è tornato sulla linea dei difensori al posto del brasiliano Danilo.