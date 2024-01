Juve-Inter, cosa succede se finiscono a pari punti

Juventus ed Inter si contendono lo scudetto. I nerazzurri sono avanti di due punti e c'è ancora lo scontro diretto da disputare il 4 febbraio a San Siro. Un botta e risposta entusiasmante tra due squadre che non stanno praticamente sbagliando un colpo. E se finissero a pari punti?Da ormai una stagione, è cambiato il regolamento in Serie A. Se due squadre terminano il campionato a pari punti, non conterà nè lo scontro diretto nè la differenza reti. Ci sarebbe uno spareggio tra le due squadre, in questo caso Juve ed Inter. In qualche campo si giocherebbe? In quello, riferisce la Gazzetta, della squadra che ha fatto meglio nei due scontri diretti. Se anche il match di ritorno tra Juve ed Inter finisse in pareggio, a quel punto campo neutro.