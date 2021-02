La Juventus stasera affronta l'Inter all'Allianz Stadium per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un match molto sentito, sia per la rivalità tra i due club ma anche per la presenza sulla panchina nerazzurra di un grande ex juventino come Antonio Conte. Fuori dallo stadio della Juve si è riunita una piccola folla di tifosi bianconeri che hanno sostenuto la propria squadra ma anche intonato cori contro Conte. Oltre a tutte le immagini relativi a questo, seguite in continuo aggiornamento qui in gallery fino al fischio d'inizio, TUTTE LE FOTO E VIDEO del prepartita tra Juve e Inter