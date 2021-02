Dopo l'1-2 bianconero dell'andata, Juventus e Inter si ritrovano di fronte nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, domani sera all'Allianz Stadium. Su chi andrà in finale i betting analyst di Stanleybet.it hanno pochi dubbi: la squadra di Pirlo è nettamente favorita, tanto che il passaggio del turno vale appena 1,22, contro il 3,85 dei nerazzurri. D'altronde in tutte le otto occasioni in cui la Juventus ha vinto la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, ha poi superato il turno: due volte è successo in precedenza contro l’Inter, nel 1983 e nel 2016 (quando arrivò in finale dopo i rigori). In equilibrio invece il risultato di stasera, con i padroni di casa a 2,55 contro il 2,70 degli uomini di Conte mentre il pareggio (che garantirebbe l'accesso in finale ai bianconeri) si gioca a 3,40. Questa sfida sarà la terza nel giro di tre settimane, la prima che si disputerà a Torino. L'Inter, tra campionato e coppa nazionale, non vince in casa della Vecchia Signora dal 2012. In quell'occasione si impose 3-1 grazie alla doppietta di Milito ed al gol di Palacio. Lo stesso risultato, che per i nerazzurri varrebbe la finale, si gioca a 23 volte la posta.