Ciò che rimarrà di Juventus-Inter è sicuramente il passaggio in finale di Coppa Italia dei bianconeri, ma soprattutto ciò che rapirà la scena della cronaca dei prossimi giorni sarà la lite tra Agnelli e Conte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro, stufo dei continui insulti da parte della panchina bianconero, si sarebbe rivolto al quarto uomo Chiffi che l’avrebbe rassicurato: “E non a caso, verso la fine della prima frazione, si è avvicinato al quarto uomo Chiffi, lamentandosi di quanto stava accedendo, ricevendo in cambio rassicurazioni che tutto sarebbe stato registrato”.