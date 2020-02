Antonio Conte è a rischio squalifica. Il tecnico interista è infatti diffidato avendo ricevuto già quattro cartellini gialli nel corso di questa stagione. L'Inter affronterà la Juve all'Allianz Stadium tra due partite e in caso di cartellino giallo nel prossimo match di campionato contro la Sampdoria sarebbe automaticamente costretto a saltare il tanto atteso ritorno all'Allianz Stadium fissato per il 1 aprile quando bianconeri e nerazzurri si giocheranno un bel pezzo di scudetto. Conte, al contrario di Inzaghi, non è stato ammonito contro in Lazio-Inter restando così in diffida. Contro la Samp dovrà stare doppiamente attento.