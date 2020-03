Kwadwo Asamoah vede una luce in fondo al tunnel. Dopo un lungo stop forzato a causa dei problemi al ginocchio, l'esterno dell'Inter dovrebbe tornare a disposizione proprio per la partita contro la Juventus, secondo il Corriere dello Sport. Antonio Conte sorride perché per il big match di domenica sera avrà a disposizione quasi tutta la rosa, ma la notizia è il recupero dell'ex Asamoah anche il giocatore avrà ancora bisogno di un po' di tempo per recuperare il ritmo partita e tornare al cento per cento.