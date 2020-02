Dopo la sfida di questa sera tra Lione e Juventus,i bianconeri arriveranno al big match di Serie A contro l'Inter dell'ex Antonio Conte. Ancora non è sicuro che la sfida si giochi a porte chiuse o con i tifosi, ma Antonio Conte tornerà allo Stadium da 'nemico'. Il tecnico dei nerazzurri può sorridere: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per la sfida contro i bianconeri potrebbe ritornare in campo Samir Handanovic. Il portiere dell'Inter farà degli ulteriori esami al mignolo della mano sinistra e tra venerdì e sabato dovrebbe allenarsi regolarmente. Obiettivo? Ovviamente prendere parte al match contro gli uomini di Sarri. Conte lo aspetta a braccia a parte dopo le ultime prestazione di Padelli.