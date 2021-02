Antonio Conte sa che questa sera si gioca molto del futuro della stagione dell’Inter. E lo dovrà fare in rincorsa, in virtù della sconfitta per 2-1 rimediata a San Siro, contro la Juventus. Per cercare di ribaltare le sorti, l’ex bianconero ha in mente due cambi: come riporta sia Sky Sport che la Gazzetta dello Sport, chance per Christian Eriksen, uomo della provvidenza nel quarto di finale contro il Milan, che molto probabilmente rileverà lo squalificato Vidal. A sinistra, Darmian è favorito sia su Perisic che Young.