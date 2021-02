3









Antonio Conte, tecnico dell'Inter, parla a Rai Sport alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus: "Noi sappiamo che dobbiamo essere l'orgoglio per i nostri tifosi. I ragazzi sanno che chi indossa questa maglia ha l'obbligo di rendere orgoglioso il tifoso a prescindere dalla vittoria, questa dev'essere sempre la missione per noi".



COME PREPARARE LA VITTORIA - "Penso con il lavoro, preparando la gara nella giusta maniera, penso sia il modo migliore per trasmettere la convinzione ai miei giocatori di vincere la partita e passare il turno. Dobbiamo andare a giocarci la partita con la voglia e la determinazione di essere perfetti, per battere la Juventus devi fare una partita che deve sfiorare la perfezione".