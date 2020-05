Il calcio italiano è vicino alla prossima ripresa dei campionati, infatti tutti i giocatori sono tornati ad allenarsi anche se in piccoli gruppi. Intanto il quotidiano piemontese Tuttosport titola: 'Juve-Inter, comprate italiano'. Marcello Lippi, ex tecnico di entrambe le squadre raccomanda e consiglia gli acquisti. Tonali e Chiesa, tra i migliori talenti della nuova generazione, merito anche del ct Mancini. Intanto è pronta una rivoluzione del sistema calcio (ai tempi del covid) in tutte le categorie.



Il Corriere dello Sport invece titola: 'La guerra dei contratti'. Il prolungamento dei contratti e dei prestiti potrebbe incidere sui risultati se alcuni giocatori dovessero fermarsi. Intanto l'Aic attacca: "Vogliono far giocare i calciatori senza pagarli"