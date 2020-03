Giornata di vigilia, oggi. Domani alle 20.45 all'Allianz Stadium arriva l'Inter di Antonio Conte per il recupero della 26a giornata. Il big match è alle porte, i bianconeri vogliono voltare pagina dopo la sconfitta contro il Lione in Champions e per farlo servirà una svolta rispetto alle ultime prestazioni. Secondo La Gazzetta dello Sport sarà fondamentale il ruolo di Dybala e Bentancur in mezzo al campo, con l'uruguaiano che dovrà spegnere Brozovic e Paulo pressare alto come nella gara d'andata, quando puntava De Vrij e Ronaldo andava su Godin. Il 4-3-1-2 di un girone fa si è trasformato in 4-3-3, ma le indicazioni dell'allenatore possono essere le stesse: pressare alti per rubare palla e ripartire.



CAMBIO MODULO - Un ruolo importante ce l'avrà anche Juan Cuadrado, ieri terzino e oggi esterno alto nel tridente. L'Inter è la seconda squadra del campionato dopo il Lecce per numero di cross utili (174, contro i 187 della squadra di Liverani che però ha una partita in più). Ecco perché il ruolo del colombiano diventa fondamentale anche in fase di contenimento, dove potrebbe arretrare di qualche metro sulla linea dei centrocampisti, modificando il 4-3-3 in 4-4-2 con Matuidi che si allargherebbe a sinistra.



ACCELERAZIONI - Douglas Costa può diventare l'altro giocatore chiave del match. Out da un mese, partirà dalla panchina ma se dovesse servire è pronto a subentrare. E con i suoi strappi può cambiare un'intera partita. Ultimamente la manovra gira poco e Pjanic è calato di rendimento, per questo le accelerate di Douglas negli ultimi 15/20' possono fare la differenza per accelerare il gioco.