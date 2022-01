25 tv internazionali per un totale di 130 Paesi collegati da tutto il mondo. Avrà indubbiamente un seguito importante la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Inter, in programma questa sera a San Siro. Ciò che ha deluso, tuttavia, è la vendita dei biglietti per lo stadio (con capienza al 50%), che ha avuto un esito al di sotto delle aspettative: come riportato da Tuttosport, ieri pomeriggio erano stati venduti poco più di 25mila tagliandi, con oltre 10mila ancora disponibili. Secondo il quotidiano, la scarsa affluenza è dovuta soprattutto alla situazione Covid di Milano, città che in questi giorni ha un bassissimo livello di traffico a causa delle decine di migliaia di persone positive o in quarantena.