Come riporta SportMediaset, l’ipotesi di scambio tra Juventus e Inter dei cartellini di Paulo Dybala e Christian Eriksen è pura fantasia, fantamercato. Diversi i motivi che portano ad escludere uno scenario di questo genere, come la grande differenza di cartellino (80/90 milioni l’argentino mentre il danese 20) e l’assenza di interesse da parte della dirigenza bianconera per il suo profilo. Eriksen, come affermato da Marotta, molto probabilmente partirà a gennaio. Magari in direzione Inghilterra, magari in direzione Francia. Ma sicuramente, non a Torino.