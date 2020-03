Juve-Inter a rischio rinvio? Forse. Il match tra bianconeri e nerazzurri è ancora in programma per domani alle ore 20.45 a porte chiuse ma nel caso in cui il Governo dovesse estendere la zona rossa a tutta la Lombardia il match rischierebbe di non essere giocato perché a quel punto i giocatori dell'Inter non potrebbero più uscire dalla regione. Ieri il capo del Dipartimento della Protezione Civile ​Angelo Borrelli ha confermato che l'Esecutivo sta pensando ad un'estensione della zona rossa che eventualmente coinvolgerebbe tutta la Lombardia: "Il comitato tecnico-scientifico sta analizzando le informazioni e i dati. Per domani (oggi, ndr) sapremo quella che sarà la sorte delle zone rosse", le sue parole.