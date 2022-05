Una finale decisa dai rigori, senza andare ai rigori. Delusione per l'arbitraggio. Noi piangina? Allora non si potrebbe mai dire nulla, soprattutto su cose clamorose, come quelle avvenute stasera.



La partita l'abbiamo vista tutti: bravi loro a trovare il vantaggio. Poi la reazione. L'ingresso di Morata e i bianconeri la ribaltano. Poi ci si abbassa, nella classica strategia del corto muso. Ma senza rigore, l'avrebbero pareggiata?



Si parla di Cuadrado che è il cascatore della Serie A, ma Lautaro non lo vediamo mai? E' astuto. Si è buttato? Non so se lo fa con cognizione di causa o meno: per me non è mai rigore.



Guarda il video qui in basso.