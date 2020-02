Giorgio Chiellini ieri era in tribuna, ad osservare da vicino la sconfitta della sua Juventus contro il Lione in Champions League. Discorso qualificazione rimandato al ritorno del 17 marzo, intanto, il difensore bianconero scalpita per la sfida Scudetto di domenica sera contro l’Inter. È stato il suo obiettivo principale fin dall’inizio dell’operazione: ha riassaggiato il campo per 15 minuti subentrando contro il Brescia (16 febbraio), la partita successiva contro la Spal l’ha giocata partendo dall’inizio, un iter necessario per mettere altra legna al fuoco e scaldare i motori. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, saranno decisive le sensazioni quotidiane di Chiellini, valutando come il rientro in campo è stato assorbito dal fisico del giocatore. In più, a brutta botta presa da De Ligt potrebbe indurre Sarri a lanciarlo con ancor più convinzione.