Il capitano è tornato, e si è visto eccome. Partita di forza e di personalità per Giorgio Chiellini, che contro l'Inter ha fatto certamente sentire la sua presenza con interventi decisi e sicuri, guidando la difesa della Juve con la sua consueta leadership. Promosso a pieni voti insomma. Sì, ma non per tutti. Sul giudizio della sua prestazione, del resto, pesa anche il fallo in area di rigore su Barella nei primi minuti di gara, non punito dall'arbitro con un penalty che avrebbe potuto starci. Noi de IlBianconero.com gli abbiamo dato 7 in pagella.



Nella gallery i voti degli altri giornali: