Il match di domenica sarà il 174° confronto in Serie A tra Juventus e Inter, la sfida più giocata nel campionato italiano al pari di quella tra Inter e Roma. Sono 28 le sfide tra Juventus e Inter disputate nel mese di marzo in Serie A: l'ultimo successo dei nerazzurri risale al 1993. Sarri e Conte possono comunque sorridere: ​non ci sono giocatori squalificati per la gara tra Juventus e Inter. I diffidati del match sono: D’Ambrosio (Inter), Cuadrado, de Ligt, Dybala (Juventus).