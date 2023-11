A tre giorni da Juve-InterGli ultimi a tornare sono Rabiot, Szczesny e Bremer. Si avvicina il derby d'Italia, una partita che quest'anno vale anche il momentaneo primato in classifica. In casa Juve si spera di recuperare Locatelli, mentre saranno sicuramente out Weah e Danilo. Sono tornati ad allenarsi con la squadra Mckennie e Miretti, oltre ad Alex Sandro. L'Inter invece ha un solo dubbio, la presenza di Cuadrado, che rischia di rimandare ancora il ritorno in campo. Sicuramente assenti Pavard e Bastoni.Ma al di là degli infortuniMai come in questo caso c'era massima attenzione per ciò che sarebbe successo con le nazionali. Tanti giocatori coinvolti da una parte e dall'altraDati che possono far capire anche chi delle due squadre arriva con più energie al big match.