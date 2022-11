Come racconta Gazzetta, nel campionato scorso, da granata,segnò all’Inter e lasciò a bocca asciutta Lautaro e Dzeko nei due incroci. Ma nei due campionati precedenti, il Toroha sempre fatto gol alla difesa di Bremer: 4 in quattro partite. Sarà un duello chiave, ma per la salute del reparto, sarà fondamentale anche riuscire a intercettare le idee di Dzeko che arretrerà in posizione di trequartista per dettare le imbucate e la circolazione in fascia.