di Guidobaldo Matteucci

Cercasi disperatamente un Pecoraro, ma ci accontentiamo anche dell’attuale Procuratore federale della Figc. Gli chiediamo di manifestare a manetta (dichiarazioni, tweet, interviste, apparizioni televisive…) il seguente concetto: “Non ho ricevuto la registrazione di quanto si sono detti Irrati e Var nel secondo fallo da giallo di Lautaro su Chiellini, con relativa dovuta espulsione dell’interista non comminata, né la registrazione del colloquio Irrati - Mazzoleni (Var) in occasione del pestone da rigore (negato) di Bastoni su Zakaria”.

Cercasi disperatamente almeno un’interrogazione parlamentare sui suddetti episodi di Juventus-Inter all’Allianz Stadium del 3 Aprile 2022. Cercasi disperatamente un Varriale, un Pistocchi, uno specializzato antijuventino che scrive (o scriveva) sul “Fatto”, capaci di denunciare i due pesi e le due misure nei confronti di Inter (beneficiata) e Juventus (danneggiata). Cercasi disperatamente qualche opinionista col coraggio di dichiarare una stratosferica sudditanza degli arbitri nei confronti dell’Inter. Cercasi disperatamente cronache del postpartita che scrivano apertamente come il primo fallo di Lautaro su Locatelli è da espulsione diretta e non si dica, invece, che “ha cercato la palla”, “non l’ha fatto apposta”. Cercasi chi aggiunga che il secondo fallo dello stesso Lautaro su Chiellini è da giallo con relativa espulsione, che Bastoni ha affossato Zakaria sulla linea dell’area, quindi era rigore solare uguale per dinamica a quello concesso all’Inter. Cercasi chi svegli Mazzoleni al Var, il quale, nell’occasione, dormiva, ma nel primo tempo per il rigore dato all’Inter era sveglio.

Cercasi disperatamente qualcuno in grado di ricordare incessantemente la storia di questa partita che urla vendetta non solo durante, ma anche dopo, con commenti e commentini tutti entusiasti nel dichiarare che finalmente fanno ripetere un rigore (parato) perché un giocatore (De Ligt) è entrato un secondo prima in area. Cercasi chi sa distinguere la trave interista dalla pagliuzza juventina. Cercasi… ma non si troverà e tutto non avrà nemmeno bisogno di essere dimenticato, perché già oggi, “ieri sera, in fondo, è filata liscia”.

Già: e chi se la ricorderà l’espulsione non comminata a Lautaro, il rigore negato a Zakaria? Nessuno, mentre i vari Pecorari, Pistocchi ecc. ma non solo loro, continueranno a parlare della mancata espulsione di Pjanic che “ha fatto perdere lo scudetto al Napoli” e della Juve che ruba.