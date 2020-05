6







di Stefano Agresti

C’è qualcuno che può anche solo pensare che Juve-Inter, la madre di tutte le partite, giocata l’8 marzo e vinta 2-0 dai bianconeri, sia stata accomodata? Che i nerazzurri abbiano regalato la sfida attraverso la quale potevano tornare prepotentemente in corsa per lo scudetto? Che Conte e Marotta abbiano detto ai loro grandi nemici Agnelli e Paratici: massì, prendetevi questi tre punti, così superate la Lazio e volate verso il nono titolo? C’è qualcuno così folle da immaginare uno scenario del genere? E allora, perché questo visionario deve essere Lotito?



In un’intervista a Repubblica, Lotito ha dichiarato: “La Lazio è a un punto dalla vetta e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista tutti”. Su questa frase si è concentrata l’attenzione della Procura federale. Secondo qualcuno che popola le stanze della Figc, evidentemente, il presidente biancoceleste avrebbe avanzato l’ipotesi che dietro la gara di Torino ci fosse qualcosa di losco. Una combine tra le due squadre? O magari con il coinvolgimento degli arbitri? A noi che quella frase l’abbiamo letta, e che siamo di natura abbastanza maliziosi, ha fatto un effetto decisamente diverso: ci è sembrato evidente il riferimento a una partita che è stata strana e anomala perché rinviata all’ultimo momento, al centro di polemiche per la presenza del pubblico o meno, infine giocata in un clima davvero surreale. Niente di più, niente di diverso.



Questo, a nostro avviso, voleva sostenere Lotito. A Roma la chiamerebbero una “rosicata”. Il presidente della Lazio non digerisce di essere stato scavalcato in classifica dalla Juve e allora dice: ma guardate che partita hanno vinto, con tutto quel caos che l’ha accompagnata… Tutto qui, per noi. Che - e i nostri lettori lo sanno - a Lotito non risparmiamo niente, né ci siamo tirati indietro quando c’è stato da criticarlo anche ferocemente. Sostenere però che quella frase, quella “rosicata”, debba addirittura portare all’apertura di un’inchiesta, appare davvero paradossale. Anche perché, in questo modo, si darebbe a Lotito del folle: solo uno poco lucido pensa che Juve-Inter non sia una partita vera. E tra i mille difetti che il presidente della Lazio può avere, non c’è certamente la stupidità.



