La prevendita non si è interrotta. Basta andare sul sito della Juve per poter acquistare i pochi biglietti rimasti per il big match contro l'Inter. Nonostante l'emergenza coronavirus, nonostante la decisione di giocare a porte chiuse la gara (che potrebbe vedere un passo indietro nelle prossime ore), nonostante alcuni punti vendita abbiamo bloccato l’acquisto ai tifosi, i biglietti ci sono. E questa vendita o non vendita crea il caos intorno all'evento, in un momento in cui il caos generale è molto ampio.



Come scrive la Gazzetta, tutto ruota intorno al DPCM e alle sue svariate interpretazioni. "La versione ufficiosa, in merito alle manifestazioni sportive, non prevedeva una data di interruzione del provvedimento. Tutto veniva rinviato alle ordinanze: in cinque regioni il limite era quello del primo marzo, nel Piemonte il 29 febbraio. Poi è stato aggiunto all’articolo 3, nelle «Disposizioni finali», l’espressione «fino al primo marzo compreso», specificando però nel comma 1 che «sono confermate e restano in vigore le ordinanze»". Oggi è in programma anche la riunione del Gos (l’organismo che si occupa della sicurezza allo stadio) di Torino ed entro domani dovrebbe arrivare la decisione definitiva.